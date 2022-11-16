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Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со 4 статьей устава

11:35
  • среда
  • 16 ноября 2022

Об этом сообщил МИД Венгрии

Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора.

Об этом в среду, 16 ноября, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 

4-я статья договора НАТО - предпоследняя ступень в системе реагирования. Она предусматривает консультации по безопасности в рамках альянса, если одна из его стран-членов считает, что подверглась угрозе. После консультации открывается возможность инициировать 5-ю статью договора - это когда государство считает, что на него совершено военное нападение, и альянс должен дать коллективный военный ответ.

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