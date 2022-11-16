Московские аэропорты перешли на максимальный уровень готовности к терактам

Это требование Госавианадзора

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово уже с 10 ноября перешли на максимальный или третий уровень угрозы терактов, а все воздушные перевозчики получили от Ространснадзора соответствующее уведомление. Документ подписан врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклием Меладзе.

Также третий уровень угрозы введен и в питерском Пулково, причем еще с 28 октября.



В России действуют три уровня террористической угрозы на транспортных объектах, причем первый активирован в постоянном режиме. Второй объявляется в том случае, если возникает непосредственная опасность в виде каких-либо грозных факторов и условий. Третий - только при прямых и явных угрозах совершения так называемого акта незаконного вмешательства на транспорте.



Время досмотра пассажиров и авиалайнеров увеличивается. В самолетах стюарды будут перед полетом проверять все помещения и пространства, включая карманы каждого кресла, бардачки и шкафчики в туалетах. В самолеты не будут пускать сотрудников обслуживающих компаний аэропортов, вокруг зоны транспортной безопасности аэровокзалов установят бетонные блоки ограждения (уже стоят в Шереметьево).

Пассажирам лучше приезжать в аэропорты заранее, быть готовыми к очередям и нескольким досмотрам подряд, включая и непосредственно перед посадкой в салон.

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