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Зеленский: сотни украинских городов остались без света и интернета

11:37
  • среда
  • 16 ноября 2022

По словам украинского лидера, по стране ударили 100 ракет

Владимир Зеленский подвел итоги ракетных ударов, нанесенных ВС России по объектам украинской инфраструктуры минувшим вечером. По данным президента Украины, без света, воды и тепла остались сотни городов.

"Почти 100… ракет ударили по Украине… Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Украинский президент ранее уже высказывался о ситуации в стране после ударов по инфраструктурным объектам. Тогда Зеленский насчитал 85 ракет, разрушивших энергообъекты. В офисе президента Украины назвали ситуацию с энергоснабжением городов критической.

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