Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Зюзине

Реализация проекта создаст комфортные условия для проживания свыше 3 тысяч человек

Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки нового жилого квартала по программе реновации в Зюзино. Площадь территории составляет 6,76 га.

Проектируемая территория расположена вблизи станции метро "Нахимовский проспект". В настоящее время большую ее часть занимают автосервисы.

Проект предусматривает строительство современного жилого квартала для переселения жителей по программе реновации. Общая площадь застройки составит 144 тыс. кв. м, включая жилье (139,4 тыс. кв. м) и детский сад на 200 детей.

Будут проложены сети коммуникаций, построены распределительно-трансформаторный пункт и трансформаторные подстанции. Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания свыше 3 тысяч человек.

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