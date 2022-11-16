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Мневниковская пойма станет частью крупного паркового кластера столицы

12:02
  • среда
  • 16 ноября 2022

Мосты свяжут общественные пространства

Территория Мневниковской поймы станет частью крупного паркового кластера.

Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на слова председателя комитета Юлианы Княжевской.

Мощным толчком к развитию территории Мневниковской поймы стало строительство двух станций метро БКЛ "Терехово" и "Мневники". Так, в частности, власти утвердили проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки. Между собой мосты будут соединяться непрерывной велопешеходной дорожкой, что даст возможность организовать общественные пространства районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский парк в единый парковый кластер.

Также предусматривается строительство музыкальной академии, детских площадок, спортивно-образовательного объекта, жилого комплекса с подземным гаражом и распределительной подстанции.

"Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города", - сказала Княжевская.

Новые пешеходные маршруты свяжут Мневниковскую пойму с парком "Фили", Гребным каналом и другими точками притяжения, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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