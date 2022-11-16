Колокольцев: МВД предотвратило нападения на школы в 9 российских регионах

Нападения пресекли на стадии приготовления

В уходящем году сотрудниками МВД были предотвращены нападения на школы в девяти российских субъектах. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Все они прервались ещё на стадии приготовления к совершению преступления. Тем не менее, трагические события всё-таки порой происходят, признал министр.

Владимир Колокольцев имел в виду Ильназа Галявиева, который 11 мая прошлого года открыл огонь в гимназии №175 в Казани, в результате чего погибли 9 человек, а ещё 23 пострадали. Эта трагедия стала одной из самых резонансных в 2021 году.

Позднее осенью того же года Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, застрелив 6 человек и ранив еще 28.

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