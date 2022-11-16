ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина отказалась возобновлять прокачку нефти в Венгрию

11:59
  • среда
  • 16 ноября 2022

Работа нефтепровода "Дружба" была остановлена накануне

Украинская сторона не планирует сегодня возобновлять прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Киеву 18 млрд евро от ЕС
Венгрия выступила против совместной помощи Киеву от ЕС

"Украинская сторона, по информации "Укртранснафта", сегодня транспортировку возобновлять не планирует. Другой информации у нас нет", - цитирует Демина ТАСС.

О приостановке прокачки нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии из-за падения напряжения стало известно 15 ноября. В МИД Венгрии выразили надежду, что трубопровод удастся заново запустить в течение короткого времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефтепровод
Нефтепровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.