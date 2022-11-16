Украина отказалась возобновлять прокачку нефти в Венгрию

Работа нефтепровода "Дружба" была остановлена накануне

Украинская сторона не планирует сегодня возобновлять прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Украинская сторона, по информации "Укртранснафта", сегодня транспортировку возобновлять не планирует. Другой информации у нас нет", - цитирует Демина ТАСС.

О приостановке прокачки нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии из-за падения напряжения стало известно 15 ноября. В МИД Венгрии выразили надежду, что трубопровод удастся заново запустить в течение короткого времени.

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