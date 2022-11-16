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Собянин: Москвичи проголосуют за формат новогодних праздников на "Активном гражданине"

12:02
  • среда
  • 16 ноября 2022

У москвичей должна быть возможность зарядиться новогодним настроением, считает мэр

Жители столицы смогут проголосовать на "Активном гражданине" по вопросу необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

"Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья", - отметил мэр.

По словам Собянина, новогодние и рождественские праздники наполнены вековыми традициями, радостью и светлыми ожиданиями. Мэр отметил: самое страшное - когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей. "Это как раз то, что нужно было врагу. Но так не произошло", - написал он.

Собянин сообщил, что можно было бы во время новогодних праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. "Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", - отметил мэр столицы.

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