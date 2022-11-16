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Наложили 14 швов: подробности состояния Запашного после нападения тигра

12:29
  • среда
  • 16 ноября 2022

Артист уже вышел на работу

Гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик хищников Эдгард Запашный продолжает репетиции с животными несмотря на вчерашнюю атаку тигра.  

На лицо пришлось наложить 14 швов, лицевой нерв не задет, глубина раны примерно один сантиметр. Госпитализация не потребовалась, поэтому артист продолжает работать.

"Я утром был на перевязке, в данный момент репетирую с шимпанзе, до этого со слонами порепетировал, так что я уже в рабочем режиме <…> Я считаю, что мне повезло, что тигр не попал в глаз, не зацепил горло. В больницу не было необходимости класть. Слава Богу за десять лет первая травма. Просто обидно, что это на лице", - рассказал он РИА Новости.

Молодой тигр по кличке Рой задел лапой лицо Запашного накануне во время репетиции. Артист показал видео из больницы: у него порезана щека, есть ссадина на лбу, нос и рот в крови.

Запашный подчеркнул, что в инциденте виноват сам, так как отвлекся на молодого помощника.

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