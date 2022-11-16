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Рост зарплат россиян в 2022 году съест инфляция

14:32
  • среда
  • 16 ноября 2022

Рост зарплат будет "несколько ниже инфляции"

Рост зарплат в России в нынешнем году не превысит величины инфляции. Об этом сообщила замглавы Минтруда Елена Бухтиярова.

Как подсчитали в Минтруде, по итогам 2022 года увеличение номинальной заработной платы россиян составит 11,6%. В ведомстве тактично отметили, что это "несколько ниже инфляции".

По оценке главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, по итогам 2022 года в нашей стране ожидается инфляция на уровне от 12% до 12,4%. Таким образом ожидаемая прибавка номинальной зарплаты будет съедена ростом стоимости товаров и услуг. При этом озвучены лишь предварительные оценки, и уровень инфляция может быть выше или ниже.

С 1 января 2023 года действующий в России минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум должны проиндексировать на уровень выше инфляции. С таким заявлением недавно выступил глава Минтруда Антон Котяков. Индексации пенсий у работающих пенсионеров с нового года не произойдет.

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