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Ночная встреча с российским послом в Польше шла 4 минуты

12:58
  • среда
  • 16 ноября 2022

Разговор прошел без рукопожатий

Польский МИД сообщил, что ночная встреча с российским послом Сергеем Андреевым шла всего четыре минуты.
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Рукопожатий и других вежливостей не было – российскому послу передали ноту недовольства и он покинул здание.

"Министр (Глава польского МИД Збигнев Рау – прим. ред.) потребовал разъяснений этой ситуации, потому что с очень большой долей вероятности мы имеем дело с последствиями российских действий, которые впервые с начала войны затронули также Польшу, польскую территорию, погибли польские граждане" - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Он отметил, что у Варшавы пока нет планов высылать российского посла из страны. В сложившейся ситуации важно сохранить каналы коммуникации, сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. МИД Польши заявлял, что ракета была российского производства. Западные политики подтвердить мнение Варшавы не смогли.

Российские специалисты идентифицировали осколки в Пшеводуве, как фрагменты ракеты, запущенной с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины.

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