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Минобороны идентифицировало упавшую в Польше ракету

12:39
  • среда
  • 16 ноября 2022

На территорию Польши залетела ракета с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины

15 ноября в Польше в районе населенного пункта Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Почти сразу появилась информация от польского МИДа о том, что это ракета "российского производства". В МИД Польши вызвали российского посла для "предоставления разъяснений", в кулуарах саммита "Большой двадцатки" на Бали провели экстренную встречу в формате G7. Владимир Зеленский потребовал "коллективного ответа" стран НАТО. Чуть позже президент Польши Дуда признал, что не имеет сведений о принадлежности ракеты.

В российском Минобороны уже заявили, что 15 ноября наносили массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и объектам энергетики, все ракеты попали в цель. Удары проводились на расстоянии не ближе 35 км от границы с Польшей.

Российские специалисты идентифицировали осколки в Пшеводуве, как фрагменты ракеты, запущенной с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины.

По одной из версий, украинские ПВО таким образом неудачно пытались сбить российские ракеты, по другой, это могла быть спланированная провокация. Президент США также назвал крайне маловероятным, с учетом траектории полета, российское происхождение ракеты, угодившей в польское село. Начато расследования происшедшего.

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