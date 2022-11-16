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Кличко предупредил киевлян о возможных перебоях с теплоснабжением

12:33
  • среда
  • 16 ноября 2022

Надо быть готовым к любым сценариям, считает мэр

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил перебоев с теплоснабжением в городе. Проблемы с энергоснабжением уже привели к остановке движения троллейбусов в украинской столице.

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"Учитывая снижение температур, все дома, квартиры киевлян с теплоснабжением. В дальнейшем не исключены перебои, мы должны быть готовы к развитию любых сценариев", - заявил Кличко в прямом телеэфире.

Мэр добавил, что в связи с перебоями электроснабжения некоторые троллейбусы сняты с маршрутов, их заменили автобусы, передает РИА Новости.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала специальной военной операции. По данным ведомства, разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии, в некоторых городах введены аварийные отключения электричества.

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