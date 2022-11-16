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ВС России ликвидировали более 160 боевиков ВСУ под Донецком

12:50
  • среда
  • 16 ноября 2022

Еще 80 украинских военных уничтожено на купянском направлении

ВС России в боях на донецком направлении уничтожили более 160 боевиков ВСУ. ВКС России сорвали попытки наступления украинских войск под Купянском, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России уничтожили более 120 боевиков ВСУ на купянском направлении
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"На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - сообщил Конашенков на брифинге.

Генерал добавил, что уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

Также, по данным Минобороны, ВКС России сорвали попытки наступления ВСУ на купянском направлении. Ударами армейской авиации были уничтожены свыше 80 бойцов ВСУ, шесть танков восемь боевых бронированных машин и три самоходных артиллерийских установки.

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