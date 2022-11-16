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Кириенко вручил российские паспорта победителям конкурса "Лидеры России"

14:55
  • среда
  • 16 ноября 2022

Среди них уроженцы Израиля, Армении и Казахстана

Лучшие молодые профессионалы - финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" принесли сегодня российскую присягу и получили паспорта нашей страны.

Торжественное мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. Документы вручили 14 победителям проекта - уроженцам Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. Все они доказали свои компетенции в рамках трека "Международный". Ранее указ об их приеме в российское гражданство подписал президент. И, как заявили организаторы, выбор участников достоин уважения.

"Каждому человеку приходится определяться, что важнее: страна, история, ответственность перед поколениями людей, которые защищали нашу страну и передали ее в наши руки, или какие-то сегодняшние экономические и материальные блага. Каждый делает свой выбор, где бы он ни находился, и я очень рад вручить сегодня по поручению президента паспорта граждан Российской Федерации людям, которые волею судьбы проживали не на территории РФ", - заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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