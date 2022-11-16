Космическую эстафету запустили в честь Циолковского

Организованы лекции и экскурсии

О современных достижениях в освоении космоса, исторических подвигах и дальнейшем развитии отрасли. В среду в Москве дали старт большой просветительской эстафете.

Её организовало Российское общество "Знание" совместно с госкорпорацией Роскосмос. В столице и других городах страны пройдут мероприятия, посвящённые 165-летию знаменитого учёного Константина Циолковского.

Для школьников и студентов, которые желают связать свою жизнь с космической отраслью, организовали лекции, экскурсии, показы документальных фильмов и встречи с действующими космонавтами. Эстафета продлится до 30 ноября.

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