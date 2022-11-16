Московских автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах

Ожидается метель

До 10 сантиметров снега выпало в некоторых районах города. Осадки в столице начались еще накануне вечером, продолжились и ночью. Коммунальные службы подготовились к непогоде заранее. А вот для автомобилистов снегопад стал неприятным сюрпризом. Без аварий не обошлось.

Несмотря на предупреждения синоптиков, водителей, которые выезжают на зимние дороги на летней резине, достаточно много. Количество аварий говорит само за себя. Столичные службы ГИБДД и ЦОДД призывают автомобилистов быть внимательней и соблюдать скоростной режим.

Циклон, который пришел в столичный регион, принес не только осадки, но и заметное похолодание. Ночью температура воздуха опустилась до минус трех градусов. Поэтому снег с дождем, которые обрушились на город накануне, за ночь превратили улицы и дороги в каток. Последствия снегопада в Москве ликвидируют около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Прометают проезжую часть, тротуары и дворовые территории. Обрабатывают реагентами. Столичный департамент ЖКХ сообщает, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Сегодня утром высоту снега на метеостанции ВДНХ зафиксировали на отметке 5 сантиметров, а в районе Тушино - около 10 сантиметров. В ближайшие дни москвичей ждут еще немало испытаний осадками и холодом.

"С 17 по 20 ноября в столичном регионе ожидается снег. И тут надо обратить особое внимание, что в пятницу и в воскресенье снег может быть сильным, с крепким ветром, с метелями и с заносами на дорогах", - рассказал Михаил Милославский, ведущий метеоролог Гидрометцентра.

В этом году метеорологическая зима совпала с первым снегопадом. Такое бывает нечасто. К концу недели синоптики обещают уже устойчивый снежный покров - до 15-20 сантиметров. Так что на Новый год без сугробов москвичи, кажется, не останутся. Снег не должен растаять на газонах до весны.

Екатерина Гоголева, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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