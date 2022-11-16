Появилось видео задержания гражданки Польши с дипстатусом в Москве

Ей предложено покинуть территорию Россию в течение недели

Почти шпионские игры. В Москве при получении крупной взятки задержана гражданка Польши с дипломатическим статусом. Оказалось, что женщина причастна к контрабанде алкогольной продукции. И речь идет не о мелких единичных партиях, а о тоннах товара. Как сотрудница международной организации вела свои тёмные дела? Что ей грозит и были ли у неё сообщники?

В конверте взятка в 20 тысяч евро. Оперативная съёмка велась с разных ракурсов. Вот женщина берёт конверт на углу одного из столичных банков на проспекте Сахарова и прощается с подельником. Вот подходит к крыльцу. На лестнице её уже ждут сотрудники ФСБ, берут под руки и ведут к машине.

Это мог бы быть шпионский скандал международного уровня, но всё оказалось прозаичнее. Женщина, которая вот так запросто среди бела дня получила взятку - Бокшнайдер Малгожата Эва, обязалась помочь с оформлением фиктивной сопроводительной документации, чтобы провести через российскую таможню контрабандный алкоголь.

Алкоголь оформлялся сотрудником банка, как партии для представительств иностранных государств. Согласно нормам международного права, они освобождаются от таможенных платежей. Также ФСБ обнаружила склад, где и хранилась контрабанда. Всего более 40 тонн алкоголя на общую сумму около 2 млн долларов. Очевидно, что столько не выпьют даже все дипломаты, находящиеся в России, вместе взятые. Работала задержанная с тремя сообщниками-россиянами.

Польский дипломат объявлена persona non grata российским внешнеполитическим ведомством. Ей предписано покинуть Россию в течение недели.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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