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В Москве расследуют убийство мужчины около Боровского шоссе

15:07
  • среда
  • 16 ноября 2022

Следователи изучают камеры наружного наблюдения

В Москве следователи разыскивают причастных к убийству мужчины вблизи Боровского шоссе. Его тело было обнаружено минувшим вечером в лесополосе рядом с гаражным комплексом.

Предварительно, потерпевший скончался от множественных колото-резаных ран. Личность жертвы уже установлена - это 55-летний житель Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СК пытаются вычислить подозреваемых по камерам наружного наблюдения.

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