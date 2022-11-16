В Музее пожарной охраны Москвы можно узнать об истории службы

Представлена новая экспозиция

О прошлом, настоящем и будущем пожарной охраны Москвы рассказывает обновлённая экспозиция в музее ведомства.

Здесь можно познакомиться с пожарной службой ещё со времён Ивана Грозного и проследить её развитие вплоть до наших дней. На картах обозначено, где и когда в столице горели постройки, начиная с 15-го века.

Тут же представлены точные макеты, а также снаряжение и средства тушения огня, которые использовались в разное время. Отдельные стенды посвящены героям, погибшим при пожаре.

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