В Малом театре представили новое прочтение знаменитой пьесы Бомарше

Владимир Драгунов поставил "Свадьбу Фигаро"

В Малом - большая премьера. Свою версию "Свадьбы Фигаро" представил режиссёр Владимир Драгунов. Никакой буффонады! Классическая комедия предстаёт в новом, более серьёзном прочтении. Герои снова проживают целую череду приключений за один безумный день. Но в современных декорациях и костюмах. А тонкая интонация и искристый юмор Бомарше лишь подчёркивают актуальность произносимых текстов.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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