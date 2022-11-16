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Песков оценил действия Варшавы в инциденте с упавшей ракетой

13:18
  • среда
  • 16 ноября 2022

Польша могла бы сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300

В Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции на теракты на "Северных потоках", как на инцидент на польско-украинской границе. Польша могла бы сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты С-300, каналы связи существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Не было никакого повода для эскалации. Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300, и соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной, когда говорит о потенциально опасных темах. В результате на Западе последовала истеричная русофобская реакция, не основанная на реальных данных. При этом заявления США контрастировали с позицией других стран, были более сдержанными, приводит слова Пескова РИА Новости.

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