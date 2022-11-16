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Льготную ипотеку перестанут выдавать 31 декабря

13:29
  • среда
  • 16 ноября 2022

Программа действует с апреля 2020 года

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в его ведомстве не видят необходимости в новых мерах поддержки первичного рынка жилья, то есть стимулировании спроса на покупку квартир в новостройках. Он обеспечивался за счёт льготной ипотеки, которую выдавали под 7%.

Когда в России Центробанк в силу резко изменившейся после 24 февраля финансовой конъюнктуры повысил ключевую ставку до 20%, льготная ипотека выросла до 12%, но потом была снижена до 9%. Уже 17 июня Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме предложил уменьшить ставку с 9% до 7%, что и было сделано.

В настоящий момент в рамках льготной ипотеки граждане России все еще могут получить кредит на приобретения жилья размером до 12 млн руб в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также до 6 млн в остальных российских регионах. Эту сумму можно увеличить, соответственно, до 30 и 12 млн руб в рамках так называемых партнёрских программ.

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