Пропала замгубернатора Херсонской области

Губарева не выходит на связь со вчерашнего вечера

Пропала вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева.

Она перестала выходить на связь со вчерашнего вечера, сообщил ее муж, бывший "народный губернатор" Донецка Павел Губарев.

"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Губарева, он не может дозвониться главе региона Владимиру Сальдо, чтобы узнать местонахождение супруги.

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