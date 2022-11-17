Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Тельцам хочется пофлиртовать, а Скорпионам повезет с заработком

Овны

Планеты потихоньку перемещаются в родственный для вас знак и приносят все больше хороших новостей. Пробуйте новое, идите вперед, не сидите на месте!

Тельцы

Вы сегодня сможете разобраться с налогами, платежами, банковскими процентами. Флирт, тайные романы и интрижки теперь тоже входят в круг ваших интересов.

Близнецы

Несмотря на ноябрьский холод, для вас начинается жаркая пора в личной жизни. Вы будете чаще обращать внимание на противоположный пол, знакомиться.

Раки

Если в последнее время вы чувствовали усталость или болели, звезды помогут покончить с этим. Подходящее время для восстановления здоровья уже началось!

Львы

В ближайшие три недели вы сможете сосредоточиться на своих детях, любимом хобби или занятиях спортом. Тех, кто зарабатывает творчеством, ждет большой успех!

Девы

Луна в вашем знаке сегодня немного понизит настроение и заставит задуматься о личном. Не воспринимайте это слишком серьезно, скоро ваша грусть пройдет.

Весы

Вам скоро придётся больше контактировать с людьми, что может вызывать стресс. Извлекайте пользу из звездных влияний - прокачивайте навыки общения.

Скорпионы

В ближайшие три недели вам будет везти на заработки. Если активизируетесь прямо сейчас, к Новому году сможете прийти совсем с другим уровнем доходов.

Стрельцы

В ваш знак пожаловал Меркурий, который пробудет здесь три недели. Вместе с Венерой он поможет в делах. Вы будете быстрее соображать и находить информацию.

Козероги

Пришло время представителей знака, работающих удаленно или живущих в уединении. Другими словами: чем меньше огласки, тем удачнее все будет складываться.

Водолеи

Три недели дружеского общения, расширения контактов и рост подписчиков в социальных сетях обещает вам Меркурий. Посещайте мероприятия, где могут быть полезные люди.

Рыбы

Пришло время для вашей карьеры и бизнеса, но вот беда: кажется, вы слишком расслабились. Соберитесь с силами, чтобы не упустить новые возможности!

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