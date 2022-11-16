В Домодедове застрелили предпринимателя

Подозреваемого ищут

В Домодедове застрелили бизнесмена. Тело мужчины было обнаружено в автомобиле "Мерседес" на дороге.

Мужчина с огнестрельным ранением в голову находился на сидении водителя. Установлено, что погибший - предприниматель Александр Русецкий, который занимался бизнесом в сфере авторемонта и торговли запчастями.

Полицейские не обнаружили в салоне его мобильный телефон, не исключено, что пропали и другие ценные вещи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого в преступлении ищут.

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