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Круизный лайнер загорелся у берегов Бали

13:51
  • среда
  • 16 ноября 2022

Идет эвакуация пассажиров

Пожар вспыхнул на борту круизного лайнера Mutiara Timur I. Как сообщают индонезийские СМИ, от лайнера, который направляется в один из портов острова Бали, поднимается густой черный дым.

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"На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар", — заявили журналистам в службе безопасности местного порта.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. ВВС Индонезии помогают эвакуировать пассажиров, передает РИА Новости.

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