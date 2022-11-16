В России установят единое пособие беременным и семьям с детьми

Закон одобрил Совет Федерации

Уже с 1 января будущего года в России появится универсальное единое пособие беременным и воспитывающим детей до достижения 18-летнего возраста вместо 7 разных выплат, которые существуют сейчас. При его назначении будет учитываться материальное положение семьи и занятость родителей.



Выплатами единого пособия в России займётся Социальный фонд, представляющий собой объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Новое пособие свяжет в одно около 7 ныне действующих выплат. К ним относятся выплаты беременным, пособия для неработающих по уходу за ребёнком до 15 лет, выплаты на первого ребёнка, на третьего ребёнка, пособие на детей от 3 до 8 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет. Всякий раз для получения какой-то из этих выплат россиянам приходится собирать пакеты документов и подавать их в разные инстанции. Теперь эта проблема решается - с 1 января все будет выплачиваться уже по одному заявлению.



Оформить его можно будет на "Госуслугах", а выплаты будут назначаться на целый год. Малоимущие беременные за счёт единого пособия получат больше. Так, сейчас их пособие ограничено 50% регионального прожиточного минимума. С 1 января они смогут получать до 100%. Однако это касается тех, у кого ребёнок родится уже после 1 января 2023. У родителей детей, появившихся на свет до 31 декабря 2022 года, будет выбор: единая выплата или какие-то из тех самых 7 пособий.

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