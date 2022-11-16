Силуанов: Россия высказалась за продолжение зерновой сделки

С определенными условиями

Министр финансов России Антон Силуанов оценил интервью RT перспективы продления зерновой сделки. По его словам, Москва выступает за продление соглашения.

"Но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запады и страны с европейскими экономиками, как это сейчас происходит", - уточнил при этом глава Минфина.

Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

Заключили сделку 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Срок продления соглашения истекает 19 ноября.

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