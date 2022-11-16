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НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине

15:02
  • среда
  • 16 ноября 2022

Об этом сообщили в правительстве Германии

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что НАТО не станет закрывать небо над Украиной.

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"Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине", - цитирует спикера РИА Новости.

Он добавил, что консультации НАТО по инциденту в Польше больше не являются заседанием на основании статьи 4 устава (о консультациях в случае угрозы).

Вечером во вторник стало известно, что две ракеты упали на территории в Люблинском воеводстве на границе Польши с Украиной. Погибли два человека.

Как сообщил польский президент Анджей Дуда, у него нет доказательств, что ракеты запустила Россия. Более того, он добавил, что с большой долей вероятности снаряды выпустили украинские системы ПВО.

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