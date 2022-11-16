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Киев взорвал мосты в направлении Гомеля и Мозыря

14:17
  • среда
  • 16 ноября 2022

Приграничные с Белоруссией территории заминированы

Киев заминировал приграничье с Белоруссией и взорвал почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря.

Об этом в среду, 16 ноября, сообщил белорусский погранкомитет. На данный момент Украина приступила к минированию всех мостов на Волынском направлении"

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями", - сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу погранкомитета республики.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов заявил, что КГБ видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.

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