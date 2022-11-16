Президент Польши назвал упавшую в его стране ракету украинской

С большой долей вероятности, уточнил он

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая в его стране ракета с большой долей вероятности принадлежит ВСУ, передает РИА Новости.

Как добавил политик, ничто не указывает на то, что это была умышленная атака по территории Польши.

По словам Дуды, у него нет доказательств российской принадлежности ракеты.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. Российские специалисты идентифицировали осколки как фрагменты ракеты, запущенной с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины.

Польша входит в НАТО. Согласно статье 5 договора между членами альянса, нападение на одного означает нападение на всех.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"