Ужин на День благодарения в США подорожал на 20%

Всего за год

Как показало исследование American Farm Bureau Federation, на результаты которого ссылается "Интерфакс", стоимость традиционного ужина на День благодарения в США (24 ноября) за год увеличилась на 20%.

Сегодня показатель составляет 65,04 доллара, годом ранее - 53,31. Это самая высокая цена с начала исследований в 1986 году.

Уточняется, что в классический набор на десять персон входят индейка, начинка для ее, тесто и начинка для тыквенного пирога, а также булочки с маслом, горошек, взбитые сливки, молоко, овощной набор (морковь и сельдерей), батат, свежая клюква и мелочи для готовки.

Все ингредиенты из списка за исключением одного за год подорожали. Клюква подешевела на 14% - до 2,57 доллара за упаковку объемом около 355 мл.

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