ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Офис Зеленского отказался эвакуировать население из-за ситуации в энергетике

14:37
  • среда
  • 16 ноября 2022

Поставлена задача обеспечить электроэнергией и теплом каждый город

Украинские власти пока не планируют эвакуацию жителей из населенных пунктов с наиболее сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением. Об этом заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

В "Укрэнерго" заявили о повреждении ключевого объекта энергетики Украины
Минобороны: ВС поразили все назначенные объекты энергетики Украины

"Наше задание - обеспечить электроэнергией и теплом каждый город. Об эвакуации вообще речи не идет. Думаю, мы сможем сделать так, что не будет никакой эвакуации", - сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.

О возможной эвакуации населения из Киева и других городов заявил на прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение может быть принято в качестве экстренной меры, если ситуация в энергосистеме страны ухудшится, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.