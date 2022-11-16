Офис Зеленского отказался эвакуировать население из-за ситуации в энергетике

Поставлена задача обеспечить электроэнергией и теплом каждый город

Украинские власти пока не планируют эвакуацию жителей из населенных пунктов с наиболее сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением. Об этом заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Наше задание - обеспечить электроэнергией и теплом каждый город. Об эвакуации вообще речи не идет. Думаю, мы сможем сделать так, что не будет никакой эвакуации", - сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.

О возможной эвакуации населения из Киева и других городов заявил на прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение может быть принято в качестве экстренной меры, если ситуация в энергосистеме страны ухудшится, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"