ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия внесла в черный список более 50 ирландских политиков

14:46
  • среда
  • 16 ноября 2022

В ответ на антироссийский курс правительства этой страны

Министерство иностранных дел России сообщило в среду о введении санкций в отношении 52-х ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии в ответ на антироссийский курс правительства этой страны.

Россия запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца 2022 года

Как уточняется в сообщении, в черный список попали, в частности, премьер-министр Михол Мартин, председатель нижней палаты парламента Шон О'Форил, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени.

"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что следствием подогрева русофобской истерии стало нападение на посольство России в Дублине в марте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ирландия
Ирландия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.