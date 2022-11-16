Россия внесла в черный список более 50 ирландских политиков

В ответ на антироссийский курс правительства этой страны

Министерство иностранных дел России сообщило в среду о введении санкций в отношении 52-х ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии в ответ на антироссийский курс правительства этой страны.

Как уточняется в сообщении, в черный список попали, в частности, премьер-министр Михол Мартин, председатель нижней палаты парламента Шон О'Форил, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени.

"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что следствием подогрева русофобской истерии стало нападение на посольство России в Дублине в марте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"