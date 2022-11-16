Названа стоимость самых выгодных новогодних авиабилетов из России

Самым доступным направлением для москвичей оказалась Белоруссия

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip озвучил стоимость авиабилетов для проведения новогодних каникул с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи на сегодняшний день. Самым бюджетным для москвичей представляется отдых в Минске, которые обойдется в 15,6 тысячи рублей. Речь идёт только о стоимости авиабилетов с вылетом из Москвы в Минск 30 декабря и с возвращением в Москву 8 января без учета прочих расходов на отпуск.

Слетать в Узбекистан, чтобы провести свой новогодний отпуск там, обойдётся в 17,8 тысячи рублей, в Армению - 18,1 тысячи, в Киргизию и Таджикистан, соответственно, 21,1 и 26,4 тысячи. Вылеты из Санкт-Петербурга дороже. К примеру, в Армению полет обойдется в 21,5 тысячи туда-обратно, в Белоруссию - уже 22,5 тысячи, а в Киргизию - 23,7 тысячи рублей.

При этом наиболее доступный по стоимости отдых в новогодние каникулы у жителей Сочи, которые смогут отправиться в Армению всего за 11,7 тысячи рублей, в Азербайджан за 14,6 тысячи, а в более дальнее зарубежье, вроде Ирана - за 17,3 тысячи.

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