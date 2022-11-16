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В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва

14:44
  • среда
  • 16 ноября 2022

Работает ПВО

В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Стало известно о подготовке вторжения ВСУ в Белгородскую и Курскую области

Информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла, сообщил корреспондент РИА Новости.  

Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал он в telegram-канале.

Накануне два человека погибли при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области.

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