Путин потребовал облегчить россиянам покупку автомобилей

Президент призвал не допускать необоснованного повышения цен

Приобретение автомобилей должно стать более доступным для российских семей, заявил Владимир Путин. Президент России потребовал не допускать необоснованного повышения цен.

"Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях… Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее", - сказал Путин на совещании с правительством.

Российский лидер призвал следить за ценами на автомобили - чтобы никто "под сурдинку" не поднимал их необоснованно. Путин также поддержал предложение распространить на военных, в том числе мобилизованных граждан и их семьи, льготное автокредитование, передает ТАСС.

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