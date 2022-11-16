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Путин потребовал облегчить россиянам покупку автомобилей

14:58
  • среда
  • 16 ноября 2022

Президент призвал не допускать необоснованного повышения цен

Приобретение автомобилей должно стать более доступным для российских семей, заявил Владимир Путин. Президент России потребовал не допускать необоснованного повышения цен.

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"Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях… Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее", - сказал Путин на совещании с правительством.

Российский лидер призвал следить за ценами на автомобили - чтобы никто "под сурдинку" не поднимал их необоснованно. Путин также поддержал предложение распространить на военных, в том числе мобилизованных граждан и их семьи, льготное автокредитование, передает ТАСС.

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