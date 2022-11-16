Столтенберг подтвердил украинскую принадлежность упавшей в Польше ракеты

Польша входит в НАТО

Предварительные данные о происшествии в Польше свидетельствуют о том, что ракеты прилетели на территорию страны с Украины. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как уточнил представитель Североатлантического альянса со ссылкой на предварительную информацию, в Польше упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Нет никаких подтверждений того, что это происшествие стало результатом преднамеренных действий, заверил политик.

Столтенберг также заявил, что в НАТО не видят признаков того, что российская сторона готовит нападение на Альянс, и не собираются задействовать четвертую статью договора НАТО, предполагающую коллективную оборону, сообщает РИА Новости.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. Российские специалисты идентифицировали осколки как фрагменты ракеты, запущенной с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая в его стране ракета с большой долей вероятности принадлежит ВСУ, однако ничто не указывает на то, что это была умышленная атака по территории Польши.

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