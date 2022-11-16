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МИД России предложил Варшаве извиниться за вызов российского посла

15:40
  • среда
  • 16 ноября 2022

Дипломату передали ноту недовольства

Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и посреди ночи вызывавшие посла России в Варшаве Сергея Андреева, могли бы принести извинения. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница напомнила, что президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем", хотя "еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков".

С учетом этого Захарова поинтересовалась, не хотят ли польские власти извиниться за свои действия, сообщает РИА Новости.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека.

После этого МИД Польши вызвал российского посла, которому передали ноту недовольства. Встреча продолжалась четыре минуты. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что у Варшавы пока нет планов высылать российского посла из страны, поскольку в сложившейся ситуации важно сохранить каналы коммуникации.

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