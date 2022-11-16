ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Восьмая волна коронавируса началась в Японии

15:21
  • среда
  • 16 ноября 2022

Число заболевших в сутки превышает 100 тысяч

Японские медики объявили о начале восьмой волны коронавируса. В стране зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 635,9 миллиона
В Китае введён жёсткий карантин из-за новой вспышки COVID-19

"Мы наблюдаем рост числа заболеваний. Согласно компьютерному моделированию, проведенному в университете Нагоя, пик в Токио придется на середину января... Мы вынуждены констатировать, что это начало новой, восьмой волны заболеваний", - заявил исполнительный директор Ассоциации врачей Японии Сатоси Камаяти.

Число заболевших 15 ноября превысило 100 тысяч - впервые за два месяца. А 16 ноября в стране выявлено 107 тысяч случаев, в том числе более 10 тысяч в японской столице Токио, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус в Японии
Коронавирус в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.