Восьмая волна коронавируса началась в Японии

Число заболевших в сутки превышает 100 тысяч

Японские медики объявили о начале восьмой волны коронавируса. В стране зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19.

"Мы наблюдаем рост числа заболеваний. Согласно компьютерному моделированию, проведенному в университете Нагоя, пик в Токио придется на середину января... Мы вынуждены констатировать, что это начало новой, восьмой волны заболеваний", - заявил исполнительный директор Ассоциации врачей Японии Сатоси Камаяти.

Число заболевших 15 ноября превысило 100 тысяч - впервые за два месяца. А 16 ноября в стране выявлено 107 тысяч случаев, в том числе более 10 тысяч в японской столице Токио, передает РИА Новости.

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