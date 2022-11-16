Путин заявил, что банки "пьют кровь из людей"

Граждане превращаются в вечных должников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить особое внимание людям старшего возраста.

"Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски", - отметил глава государства.

По словам российского лидера, необходимо расширить механизм внесудебного банкротства граждан.

Решетников предложил повысить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры банкротства до 1 млн рублей, а минимальный размер долга снизить до 25 тыс. рублей.

В ходе того же совещания Путин призвал следить за ценами на автомобили - чтобы никто "под сурдинку" не поднимал их необоснованно. Президент также поддержал предложение распространить на военных, в том числе мобилизованных граждан и их семьи, льготное автокредитование.

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