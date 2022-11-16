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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

15:43
  • среда
  • 16 ноября 2022

Ожидается сильный ветер с дождем и снегом

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму. На полуострове ожидается усиление ветра и обильные осадки.

Москвичей предупредили о штормовом ветре
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

"В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки", — приводит сообщение главного управления МЧС России по Республике Крым "Лента.ру".

В Крымском гидрометцентре, в свою очередь, уточнили, что 18 ноября температура воздуха резко понизится. Термометры покажут от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

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