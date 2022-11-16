Силуанов: ни один ключевой вопрос на саммите G20 не обсуждали без России

Никакой изоляции российская делегация не ощутила

Российская делегация не ощутила никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20). Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал министр финансов России и член делегации Антон Силуанов.

Как подчеркнул глава Минфина, "в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался". Силуанов напомнил, что Россия представляет значительную часть мировой экономики, поэтому "без нашей страны ни один из вопросов решаться не может".

При этом министр подтвердил, что "в выступлениях отдельных западных стран в ходе мероприятий звучала определенная тональность к ограничениям, к тому, что Российской Федерации необходимо сворачивать специальную военную операцию".

Однако в целом никакой изоляции на саммите G20 российская делегация не почувствовала, цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что изолировать Россию на саммите G20 на Бали не удалось, поскольку у некоторых стран есть иное, отличное от западного, мнение о событиях на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"