Киев потребовал доступ к месту падения ракеты в Польше

Варшава и НАТО подтвердили, что речь идет об украинской ракете

Украинские власти настаивают на проведении совместного расследования инцидента с падением ракеты в Польше. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Как заявил Данилов, Киев выступает "за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента".

Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям украинского Министерства обороны и государственной пограничной службы.

Данилов заявил, что Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте и ожидает от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о принадлежности ракет украинской стороне, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил со ссылкой на предварительную информацию, что в Польше упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Нет никаких подтверждений того, что это происшествие стало результатом преднамеренных действий, заверил политик.

При этом Столтенберг возложил ответственность за случившееся на Украину, поскольку именно она ведет специальную военную операцию, "которая привела к этой ситуации".

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