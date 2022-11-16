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Daily Mail: сотрудники Twitter боятся Маска

15:57
  • среда
  • 16 ноября 2022

И сравнивают его с Волан-де-Мортом

Сотрудники Twitter боятся нового владельца площадки Илона Маска и стараются даже не упоминать его имя в корпоративном мессенджере, пишет Daily Mail.
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Как уточняется в материале, Маск уже уволил не менее десяти сотрудников, которые критиковали его в переписке в Slack. Работники соцсети сравнивают бизнесмена со злодеем Волан-де-Мортом из саги о Гарри Поттере - то есть с "Тем, Кого Нельзя Называть".

"Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, если его люди будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило", - анонимно сообщил один из сотрудников.

В заметке газеты Washington Post при этом говорится, что Маск поставил своим подчиненным ультиматум - усердно работай или увольняйся.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в 44 млрд долларов по покупке Twitter.

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