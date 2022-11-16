По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Восстановительные работы продолжаются

Министерство транспорта России сообщило в Telegram о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мост.

"Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна. В ФСБ заявили, что это был теракт украинских спецслужб.

В настоящее время на Крымском мосту идут восстановительные работы. В них заняты сотни специалистов и десятки единиц тяжелой техники.

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