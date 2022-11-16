Минск предупредил о риске создания ударных группировок НАТО против России и Белоруссии

В Белоруссии указали на соответствующую активность Польши, Литвы и Латвии

Развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал заместитель начальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб.

По словам белорусского военного, "с целью расширения возможностей по приему и размещению воинских формирований Объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств ударными темпами развивается военная инфраструктура".

Гнилозуб рассказал, что почти завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов.

Наряду с этим в Польше, Литве и Латвии осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО, а близ государственной границы Белоруссии завершается строительство нового полигона в Литве.

Отдельно Гнилозуб подчеркнул идущую "ударными темпами" милитаризацию Польши. По словам военного, реализация всех планов по наращиванию боевого потенциала вооруженных сил позволит Варшаве самостоятельно, фактически без поддержки НАТО, проводить военные операции с ограниченными целями, сообщает БелТА.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявлял, что политический курс Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, отнюдь не оборонительной. По словам военного, ускоренными темпами ведется милитаризация соседних государств.

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