Украина попала в НАТО: главное о ЧП с ракетой в Польше

Москва ждет от Варшавы извинений

Во всем мире сегодня обсуждают падение украинских ракет на территории Польши. Сразу после инцидента, не дожидаясь расследования, власти некоторых стран обрушились с обвинениями на Россию. В полночь в польский МИД даже вызвали посла нашей страны Сергея Андреева. В российском Министерстве иностранных дел задаются вопросом, не хочет ли официальная Варшава за это извиниться. Тем более после того, как польский президент назвал произошедшее "несчастным случаем". Но ждать признания своих ошибок от Варшавы и других участников ночной антироссийской истерики не приходится.

Город Пшеводув. 5-7 километров до украинской границы. Вот этот сгоревший трактор и два погибших фермера, то ли польских, то ли украинских, поставили и без того хрупкий мир на грань Третьей мировой. Что символично, как и более 80 лет назад события снова разворачиваются в Польше.

Польские власти начали трактовать произошедшее примерно на таком же уровне, что и обыватели: слышу звон, но не знаю, где он. Первые сообщения о ЧП начали поступать еще во вторник днем. Радио Люблина сообщило: въехавший на гидравлические весы трактор внезапно взорвался. То есть ни о какой ракете речи изначально не шло. Обломки неожиданно обнаружили намного позже.

Пока польские СМИ говорили, что их невозможно идентифицировать, МИД республики мгновенно определил - это был снаряд российского производства. И поторопился вручить нашему послу ноту протеста. В Минобороны России заявили: в тот день высокоточные удары наносились по целям, находящимся минимум на расстоянии 35 километров от украинско-польской границы, и снарядами совсем другого типа.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".

Одним из первых российскую версию о непричастности поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Я должен уважать заявления, сделанные Россией. Для нас важно, что Москва заявила, что они не имеют никакого отношения к этому инциденту".

Те же, кому провокация выгодна больше всех, обозначились еще даже до начала официального расследования. Польскому МИД вторит Владимир Зеленский: "Сколько раз Украина говорила, что они не будут ограничиваться в нанесении ударов по нашей стране. Польша, страны Балтии - это вопрос времени, когда российский террор продвинется дальше. Террористу нужно показать его место. Это значительная эскалация. Требуются действия".

Зеленский давно просит, чтобы Североатлантический альянс вступился за Украину всей своей мощью. А тут вдруг такой шанс! Так совпало или нет, но еще и директор ЦРУ во вторник побывал с визитом в Киеве. Литва, Латвия и Эстония тоже не прочь повоевать с Россией, спрятавшись за спинами кураторов. Вся прибалтийская тройка мгновенно заявила, что готова защищать каждый сантиметр территории НАТО. Правда, хором вспомнили про 4 статью Устава организации - о консультациях с союзниками. А там и до 5-ой рукой подать - о коллективной обороне, когда при нападении на одного члена вступается весь альянс.

Британская пресса пошла вразнос и запестрела заголовками о том, что российские ракеты бьют по Польше. Варшава при этом дальше разговоров о намерении применить 4 статью Устава НАТО и заседания комитета по нацбезопасности и обороне официально не пошла. Президент Анджей Дуда бросился консультироваться со старшими товарищами: Байденом, генсеком НАТО, премьером Великобритании, канцлером Германии. И в итоге появился перед прессой с заявлением, противоречащим безапелляционной версии собственного МИД.

"На данный момент у нас нет никаких убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету, расследование продолжается. Скорее всего, это была ракета российского производства, но на данный момент это еще изучается. Прежде всего, я хочу заверить всех, что мы работаем очень спокойно, очень осторожно, мы не принимаем никаких необдуманных решений, и я прошу всех сохранять спокойствие. Польские солдаты находятся на месте происшествия, у нас есть поддержка союзников", - сказал Дуда.

Джо Байден с товарищами по НАТО и "Большой семерке" попозировали 30 секунд перед телекамерами. Зачитанная по бумажке речь явно предназначалась для того, чтобы слегка охладить пыл воинственных русофобов. Устраивать Третью мировую из-за польского трактора США явно не готовы.

"Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России", - вот все, что сказал Байден.

Это тот самый редкий случай, когда американский президент действительно понимает, что он говорит. Ведь в день инцидента над Польшей летал разведывательный дрон НАТО. Модель RQ-4 Global Hawk - гордость альянса. Очевидно, что беспилотник четко зафиксировал, откуда прилетела ракета. И если Байден заявляет, что не из России, то остается только один вариант - Украина. И его, по данным агентства Reuters, американский президент озвучил партнерам по НАТО и "семерке". После этого гораздо откровеннее с прессой стал и генсек альянса.

"У нас нет никаких оснований полагать, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО. Наш предварительный анализ предполагает, что инцидент, вероятно, был вызван ракетой украинской ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет", - отметил Йенс Столтенберг.

Украина таки попала в НАТО. Правда, не так, как мечтали в Киеве. Польскому руководству пришлось буквально переобуваться в воздухе. Мало того, что русофобского блицкрига не получилось, так еще и братьев-украинцев пришлось выгораживать.

"Многое указывает на то, что эта ракета использовалась для противоракетной обороны украинскими силами. Украинская ПВО стреляла ракетами в разных направлениях, и велика вероятность того, что одна из этих ракет, к сожалению, упала на территорию Польши. Ничего, абсолютно ничего не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу. Так получилось, что ракета попала в нашу территорию. Это было непреднамеренно", - указал Дуда.

Польский президент неспроста неоднократно подчеркивает: украинская ракета упала в Польше совершенно случайно. Ведь иначе пришлось бы отвечать на неудобные вопросы о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО против Киева о нападении на государство-члена альянса. Впрочем, коллективный Запад нашел способ, как выгородить Украину и обвинить Россию.

"Ясно одно: чья бы ракета это ни была и по какой бы причине она не упала в Польше, это совершенно ужасная новость. Особенно учитывая ущерб, который нанесла упавшая ракета. Этого бы не случилось, ни начни Россия войну против Украины", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

За годы, пока киевский режим вел боевые действия против республик Донбасса, там погибли более 3 тысяч мирных жителей. Часть населенных пунктов уничтожена до основания. Но для канцлера это явно "совсем другое". Как и то, что его страна поставляет вооружения и спонсирует нацистский режим Зеленского. Об этом Олафу Шольцу напомнили в российском МИД.

"Многого бы не было точно, если бы США и натовские страны, в первую очередь среди них Германия, не стали после обретения Украиной суверенитета подрывать там общественно-политический строй и натаскивать людей на антироссийских идеях, совершать антиконституционные перевороты. Раз канцлер ФРГ так хорошо разбирается во всем и все ему "понятно", хочется спросить: уже понятно, кто газопроводы подорвал? Или пока приказали "не понимать"?", - написала в Telegram Мария Захарова.

В нашем МИД задаются и другим вопросом - а не хотят ли поляки извиниться за свои антироссийские выпады.

"Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Лишний раз подобная оголтелая реакция показывает, что никогда не нужно спешить с оценками, с заявлениями, которые могу нагнетать ситуацию, тем более в такие ответственные моменты", - отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе украинского конфликта неоднократно происходили случайные прилеты на территории других стран. Потерявший управление беспилотник, состоявший на вооружении ВСУ, приземлялся в Хорватии. Оторвавшиеся украинские мины доплывали до турецких берегов. Но все инциденты быстро заминали. И потому что снаряды были украинскими, и потому что натовские системы защиты оказались беспомощны.

Ракету на польской территории обнаружили в то самое время, когда кураторы склоняют Киев к переговорам с Москвой. И так совпало, что именно сегодня большое собрание спецотделения НАТО должно обсуждать выделение помощи Украине. Видимо, совершенно случайно проходит оно на территории Польши.

Лилия Акиньшина, Егор Киселев, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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