Российские войска выдавливают ВСУ из укрепрайонов в Артемовске

Также ведется активное наступление на подступах к Соледару

В Минобороны сегодня рассказали об успешном развитии наступления наших войск на донецком направлении. Подразделения ВСУ за сутки пытались контратаковать в нескольких районах, но были разгромлены. Уничтожены свыше 200 националистов и иностранных наемников, десятки единиц техники. Большие потери украинские военные также понесли на краснолиманском и купянском направлениях.

За сегодняшний день украинские боевики выпустили по Донецку больше десяти снарядов. В Киевском районе города три взрыва прогремели в частном секторе. Осколками побило окна и фасады нескольких жилых домов. Пострадал 12-летний ребенок. На месте работают сотрудники Следственного комитета, фиксируя преступления боевиков.

Расплата приходит сразу. Артиллеристы первого армейского корпуса ДНР ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по орудиям ВСУ.

"Вражеская артиллерия для нас это просто самый лакомый кусок, мы просто обожаем по ним работать, это наши прямые враги, попадаем прямо в яблочко, пусть даже иногда не с первого выстрела, но поверьте мне, враг нас не ожидает там, где мы есть", - говорит старший наводчик.

Российские подразделения сейчас ведут активное наступление на подступах к Соледару. Здесь идут ожесточенные бои. Наши бойцы постепенно двигают фронт на запад. В соседнем Артемовске противника выдавливают из укрепрайонов на юго-восточных окраинах города. На этом участке линии соприкосновения активно применяется авиация. Все эффективнее охотятся за техникой противника и наши ударные беспилотники.

Противник несет серьезные потери, но Генштаб ВСУ продолжает бросать своих солдат в контрнаступление. Подготовкой этих подразделений занимаются инструкторы натовских стран, делая все, чтобы Киев продолжал до последнего попытки прорваться.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На южнодонецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой народной республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля".

Противник стягивает резервы для компенсации своих потерь. В ЛНР заявляют, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области. Высокая концентрация боевиков отмечается и на запорожском участке - и, возможно, там уже в ноябре ВСУ предпримут попытку масштабного контрнаступления.

Петр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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